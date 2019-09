Svenske SJ gjer seg klar til å overta passasjertrafikken på Raumabanen:

– Vil ha to fleire faste togavgangar, men det store potensialet ligg i reiselivet

- Vi ser eit veldig stort potensiale i Raumabanen, og vil legge opp til to fleire daglege avgangar til og frå Åndalsnes. Men for Raumabanen sin del er det først og fremst innan reiseliv og turisme at vi ser det største utviklingspotensialet.