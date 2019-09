Freiberg: – Sterke inntrykk etter møte med Rauma-beboere

Nyheter

Torsdag kveld raste store deler av fjellet Veslemannen endelig ut, etter at folk i området i fem år har måttet leve med stadige evakueringer.

Statsråden besøkte Rauma for å møte blant annet ordfører Lars Olav Hustad, representanter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – som sorterer inn under departementet – og lokale beredskapsmyndigheter.

Han sitter igjen med sterke inntrykk etter besøket. Ikke minst etter å ha møtt berørte innbyggere.

– Mye lettelse og glede

– Alle har et hjem de er glad i, og våre hjem er en stor del av våre liv. Mange mennesker, inkludert meg selv, skjønner hva de som bor her har opplevd gjennom mange år med stadige evakueringer og stor usikkerhet. Å være her i dag gir meg sterke inntrykk. Det er mye lettelse og glede å spore, sier Freiberg til NTB.

Han sier det også gir en god følelse av at man har hatt systemer for overvåking og varsling som har fungert etter hensikten.

– Det er veldig mange i ulike funksjoner og på ulike plasser som har jobbet over lang tid på en helt fantastisk måte. Ikke minst har kommunen og ordfører Lars Olav Hustad jobbet med dette på en utmerket måte, sier Freiberg, som også gir ros til oppfølgningen som er gjort av NVE.

Viktig med overvåking

– Både de som har vært her lokalt fra NVE, og de som har fulgt dette opp over tid, skal ha honnør for en god jobb over lang tid, men først og fremst handler dette om menneskene som har blitt evakuert, og som endelig kan bli kvitt usikkerheten og ikke minst se at husene deres fortsatt står igjen, sier ministeren.

NVE har fast og kontinuerlig overvåking av sju utsatte fjellpartier i Norge, samt periodisk overvåking av ytterligere elleve utsatte steder. Freiberg mener at tilfellet med Veslemannen viser hvor viktig det er å satse på slik overvåking.

Ta med lærdommen

– Dette er definitivt en bekreftelse på hvor viktig det er å satse på kartlegging og overvåking. Vi lever i en fantastisk natur med fjell og fjorder, men vi vet også at dette gir utfordringer, sier han.

– Kartlegging og overvåking har derfor vært viktig, og kommer til å være viktig i framtiden. Vi får ta med oss lærdommen fra hva som har skjedd her i Rauma og også ta med oss det positive i at overvåkingen har fungert, avslutter Freiberg.

