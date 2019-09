Torsdag formiddag: Nye steinsprang i fjellpartiet Veslemannen

Nyheter

Det ustabile fjellpartiet beveger seg nå 60 til 70 centimeter i døgnet i den øvre og midtre delen, mens bevegelsene er på 40 centimeter per døgn i den nedre delen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Sivilforsvaret har registrert mange steinsprang i forbindelse med at bevegelsene økte fra klokken 1.30 i natt. Det er meldt mer nedbør utover dagen. Det er nå 0 grader på Mannen, og noe av nedbøren kommer som snø, opplyste NVE torsdag formiddag.

Onsdag kveld var bevegelsene på om lag 15 centimeter i døgnet i nedre del og rundt 30 centimeter i øvre del.

Farenivået for Veslemannen har vært oppjustert til rødt, som er høyeste nivå, siden fredag 30. august. Beboerne under fjellpartiet ble da evakuert for 16. gang. Bevegelsene i fjellet har økt jevnt i den påfølgende uka.

Ingen tog får passere i området som følge av rasfaren, og Raumabanen er stengt for trafikk mellom Bjorli og Åndalsnes, opplyser Bane Nor.