Ordfører Hustad: Ufattelig bra at raset endelig kom

Nyheter

- Hvordan har du det nå?

- Jeg har det veldig bra nå. Det er ufattelig bra at raset endelig kom. Jeg er så glad på beboernes vegne. De har stått i dette i mange år, og de har vært så tolmodige og samarbeidsvillige hele vegen. Nå kan de endelig flytte hjem og slippe flere evakueringer, og det unner jeg dem veldig, sier han.

Det var en rørt ordfører som ble intervjuet på riksdekkende tv etter raset.

- Ja, det ble litt mye følelser. Jeg hadde ikke regnet med det at det skulle komme en slik reaksjon, men dette har vært noe vi har stått oppi i fem år, og jeg tenker på beboerne som har levd med dette. Derfor ble det sterkt å stå ved elva og høre fjellet buldre. Endelig kom raset. Alt tyder på at det nå er over, sier Hustad.

Han forteller at NVE nå er sikre på at det har gått stort nok ras til at beboerne ikke trenger å evakueres mer.

- Men så må NVE ta en runde når det er lyst og få klarhet i hvordan det ser ut. Nå er det jo helt mørkt, forteller han.

Han forteller at beboerne under Veslemannen nå er svært lettet:

- Det har kanskje ikke gått helt opp for dem.