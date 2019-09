NVE: Frykter en lang evakueringsperiode

Nyheter

Geolog Lars Harald Blikra i NVE var onsdag på Åndalsnes der han møtte de evakuerte. Der fortalte han at fjellet er i bevegelse uten at det regner. Dette er uvanlig, og gjør at de ikke kan sette ned faregraden fra rødt. Dermed er det fortsatt ferdselsforbud og fare for ras. Det har vært rødt farenivå siden fredag ettermiddag sist uke.