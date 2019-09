Næringsfrokost om fallsikring

Nyheter

- I samarbeid med AAK Safety ønsker vi å sette fokus på at fallsikring er et tema som angår mange typer bedrifter. Bygg- og anlegg er selvsagt en næring som har dette behovet, men det er også mange andre bransjer som jobber i høyden, som industri, renhold osv. Et fall på 2-3 meter kan gjøre stor skade - og dette er det mange som ikke tenker over, sier Ane Marte Hammerø i Nordveggen som nå inviterer lokale bedrifter til Næringsfrokost torsdag morgen.