Mann dømt til ni og et halvt års fengsel for overgrep

Nyheter

Dommen omfatter medvirkning til forsøk på voldtekt av barn under 14 år, seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år, melder Sunnmørsposten.

Dommen fra Sunnmøre tingrett er et halvt år strengere enn aktors påstand.

– Retten finner ingen formildende omstendigheter for straffens utmåling, heter det blant annet i den enstemmige dommen.

Ifølge tiltalen skal sunnmøringen ha betalt for at noen skulle begå overgrep mot barn under 14 år ved minst fem tilfeller.

Mannen ble avslørt under politiets «Dark room»-aksjon, som i Møre og Romsdal har fått navnet «Operasjon Jupiter».

I alt fant politiet 7.533 overgrepsbilder og 1.258 videoer som viser overgrep mot barn hos mannen. Disse var lagret og distribuert i perioden 2015 til oktober 2017.

Mannen har ikke erkjent straffskyld for de mest alvorlige forholdene han er dømt for. Forsvarer Torgeir Hovland Langva sier hans klient har gitt uttrykk for at han ønsker å anke dommen.

(©NTB)