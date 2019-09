Nytt omsorgssenter må bidra til rimeligere drift

Nyheter

I dag gratulerer vi hele Rauma med det nye Måndalen omsorgssenter. Når senteret i dag er klart til innflytting, får eldre mennesker i kommunen et breiere og mer komplett omsorgstilbud. Dessuten har nest øverste steg i omsorgstrappa i Rauma kommune fått et innhold.

Med åpningen av Måndalen omsorgssenter har dem som er for sjuke til å bo heime, men for friske til å bo på Rauma helsehus, fått et nytt, moderne og tilrettelagt tilbud; en kombinasjon av bokollektiv og bofellesskap. De aller fleste som har ventet på å flytte inn på det nye omsorgssenteret i Måndalen har bodd på Åndalsnes sjukeheim. Vi gleder oss sammen med alle dem.

Folksom omvisning på nybygde Måndalen omsorgssenter, som neste uke er klar til innflytting: – Et nytt tilbud til glede for hele Rauma – Vi har nå et bredere tilbud til de eldre i kommunen. Det er ofte langt mellom eget hjem og institusjon, sier Aud Turid Korneliussen, avdelingsleder på Måndalen Omsorgssenter.

De to fløyene har hver sju bofellesskapsleilighet og én bokollektivleilighet, som er beregnet for ektepar. Da det torsdag var åpent hus på omsorgssenteret, understreket avdelingsleder Aud Turid Korneliussen at bygget skal være til glede for hele Rauma.

Rauma kommune har investert store summer i helse og omsorg de siste åra. Først Rauma helsehus, som sto ferdig i 2018, og kostet 381 millioner kroner. Dette er den største enkeltinvesteringen i Rauma kommune noen gang. Og nå Måndalen omsorgssenter til 47 millioner kroner.

For Rauma kommune handler det i første rekke om å gi et forsvarlig og godt omsorgstilbud til innbyggerne i Rauma. Men det er også viktig at kommunen klarer å drifte kostnadseffektivt. Befolkningen i Rauma blir stadig eldre, og helse og omsorg kan ikke ta en altfor stor andel av de samlete driftsutgiftene. Konsekvensen er at det blir mindre på de andre, slik som for eksempel skole

Men kommunen sliter med å drifte rimelig nok. I dag bruker Rauma kommune mer penger på helse- og omsorg enn sammenliknbare kommuner. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Rauma kommune i 2018 brukte 43,0 prosent av kommunens netto driftsutgifter til helse og omsorg. Tilsvarende tall for sammenliknbare kommuner (KOSTRAgruppe 11) var 34,6 prosent.

Utfordringen i helse og omsorg i Rauma er velkjent, men like fullt meget krevende. Vi har klare forventninger til at de nye byggene skal bidra til en mer kostnadseffektiv drift.