– Vi har tatt ansvar for bygdene, i tillegg til å ta ansvar for sentrum

Nyheter

– Hovedbudskapet er at vi må se hele bildet. Vi har en samfunnsplan som ble enstemmig vedtatt i 2013, som sier at kommunen spesielt skal legge forholdene til rette for kommunal tjenesteutbygging og samfunnsutvikling på Åfarnes, Isfjorden, Åndalsnes og Måndalen. Vi mener nå at vi langt på veg har oppfylt det som var målet, sier ordfører Lars Olav Hustad (H), som også er partiets førstekandidat til valget.