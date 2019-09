Åndalsnes hadde månedens høyeste temperatur

Nyheter

Månedens høyeste temperatur på 30,6 grader ble registrert 28. august på Kamshaugen på Åndalsnes. 28. august er ny rekord for seneste dato med tropevarme (over 30 grader) i Norge. Den gamle rekorden var 26. august fra 1947.

Det opplyser Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Det er sjeldent at høyeste temperatur i august blir registrert så sent i måneden. Kun tre ganger siden 1957 har høyeste temperatur inntruffet 28. august eller senere: I 1961 (30. august), i 1966 (28. august) og i 1974 (31. august).

For hele landet lå månedstemperaturen 1,7 grader over normalen. Relativt varmest var det på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland, samt i fjellet i Sør-Norge med avvik på 2,5 til 3 grader over normalen. Noen stasjoner i Finnmark hadde månedstemperatur mellom 0,1 og 0,7 grader under normalen.