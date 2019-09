Knusende friidrettsseier på Måndalen stadion

Nyheter

Etter 66 øvelser i løpet av to dager hadde utøverne fra vår egen friidrettskrets kapret 345 poeng. På andreplass fulgte Nord-Trøndelag med 314 poeng og Troms på tredje med 309 poeng. Deretter Nordland, Sør Trøndelag og Finnmark.

Etter stevnets første dag ledet Møre og Romsdal fylkeskampen med 179 poeng, bare ett fattig poeng foran Nord-Trøndelag. Men de avsluttende øvelsene søndag gjorde at forspranget utviklet seg med lange steg og hopp i riktig retning.

Uoffisielt norgesmesterskap

Lerøy Lekene regnes for å være et uoffisielt norgesmesterskap fordelt på tre arrangementssteder i tre landsdeler. 200 av de beste unge friidrettsatletene fra Møre og Romsdal, Trøndelag og hele Nord-Norge kjempet intense mangekamper mot hverandre på Måndalen stadion lørdag og søndag.

Ekstra morsomt for arrangørklubben Måndalen IL var det at fem talentfulle atleter fra Rauma bidro så sterkt til å sikre at friidrettskretsen endte opp som suveren sammenlagtvinner i mesterskapet.

Mathilde Bøe Øvergård (14), Rudi Vold Bruaset (14) og Alex Hage (13) fra Måndalen og Tuva Frick (13) og Amalie Solli-Mork fra Holmemstranda gjennomførte alle sammen to eller flere øvelser både lørdag og søndag. I flere av øvelsene hadde de liten eller ingen konkurranseerfaring på forhånd, men måtte delta for å fylle ut konkurranseprogrammet.

Deltakerne konkurrerte i spyd, slegge, diskos, stavsprang, lengde og flere løpsdistanser. Poengsummene fra hver øvelse ble så summert sammen fylkesvis.

Imponerende arrangement

Like imponerende som konkurrentenes prestasjoner var måten Måndalen ILs 150 frivillige dugnadsarbeidere utførte sine saker.

Magnus Næss Trosdahl, observatør fra Norges Friidrettsforbund lot seg i hvert fall begeistre:

– Vi i forbundet er rett og slett stolte av at vi har arrangører som Måndalen IL, som klarer å gjennomføre så krevende stevner, sa Magnus Næss Trosdahl.

– Vi merker at mange unge lar seg inspirere av de beste norske eliteutøverne. Nå må vi fortsette den gode rekrutteringa, sa Magnus Ness Trosdal til Åndalsnes Avis.