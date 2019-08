Vi bør oftere snakke om det som er bra i Rauma

Nyheter

Den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå om folketallsutviklinga i norske kommuner, viser at vi har blitt nesten 20 færre innbyggere her i kommunen siden årsskiftet.

Går folketallet jevnt ned, er en kommune inne i en negativ spiral. Man tappes både for inntekter, ressurser og hjernekraft. Og dermed også for den attraktiviteten som er nødvendig for at man står sterkere i kampen om de flinkeste folkene, som både næringslivet og kommunen er tvingende avhengige av.

Vi tilhører et rikt hjørne av verden. I ett av verdens rikeste land holder det ikke lengre å skilte med at ting er på stell, og at vi har gode offentlige og private tenestetilbud. Ikke som argument for økt tilflytting.

Folk som vurderer å flytte til et sted forventer at alt dette skal være på plass. Det er viss situasjonen er motsatt, når det private og offentlige tjenestetilbudet i en kommune eventuelt ikke holder forventet nivå, at dette vil bli brukt som argument for hvor man skal flytte. Eller mer presist: Hvor man ikke skal flytte.

Rauma er ikke der. Vi har jevnt over gode private og offentlige tjenestetilbud. Men ikke nok til at vi skiller oss merkbart ifra alle de andre kommunene vi konkurrerer med. Vi har stort sett det som det forventes at vi har. Derfor må vi altså i større grad løfte fram det som skiller oss fra alle de andre kommunene om vi skal nå fram i kampen om de nye innnbyggerne.

I Åndalsnes Avis sin intervjurunde med førstekandidatene i de ni partiene som stiller lister ved årets kommunevalg, er det ikke så altfor utfyllende og gode svar på hva som er det beste argumentet for å bosette seg i Rauma.

Det er kanskje heller ikke det enkleste spørsmålet å svare kortfattet på, men det er samtidig litt bekymringsfullt at vi som samfunn ikke har et tydeligere, felles budskap på hva som skiller oss fra alle de andre, hva vi har av unike kvaliteter som ikke alle de andre kommunene har.

Men like viktig: Kampen om en positiv folketallsutvikling handler også om de som allerede bor her. Å løfte fram våre beste kvaliteter som samfunn, våre sterkeste sider og kvaliteter, er først og fremst god indremedisin, og det bygger identitet, stolthet og fellesskap.

Dette bør det snakkes oftere og høyere om, også i den pågående valgkampen. Og det gjelder like mye «mannen i gata» som våre politiske partier.