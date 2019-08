Vil innføre fritidskort for barn for å utjamne sosiale forskjellar i Rauma

Solrun Røsvik Sørli satsar friskt når ho no går inn i politikken for første gong. For ho har ikkje berre takka ja til partiet, ho har også sagt ja til å stå aller øverst på lista, og dermed overta plassen etter KrF-veteranen Arne Hop.