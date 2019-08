Nyheter

Torsdag kveld blir det valgkamp sending på NRK fra Tindesenteret på Åndalsnes.

Tema blir «Korleis utvikle Rauma for å unngå folketalsnedgang – og for å gjere kommunen attraktiv å bu i?» med Lars Olav Hustad (H), Arne Steffen Lillehagen (V), Magnhild Vik (Sp), Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Parley Augustsson (PP).

I tillegg blir det tema «Satsing på reiseliv – kontra miljøomsyn» med Geir Klepaker (MDG), Yvonne Wold (SV), Ronny Antonsen (Frp) og Solrun Røsvik Sørli (KrF).

Sendingen kan du se her.