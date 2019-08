Lokale idrettsarrangører har passert nasjonalt nåløye

Både Måndalen IL og Åndalsnes IF har passert et relativt trangt nåløye for å kvalifisere seg som helgas arrangører.

Nyheter

Også i Rauma er vi nærmest bortskjemt med en imponerende stor grad av dugnad og frivillig innsats bak det som skjer av festivaler, idrettslag, foreninger, kulturliv og arrangementer.

Denne helga har imidlertid et ekstra utropstegn ved seg når Lerøy Lekene arrangeres i Måndalen og EatMove Sleep-cupen arrangeres på Åndalsnes. I tillegg arrangeres også Midtnorsk mesterskap i trial på Åfarnes i regi av Holmemstranda IL.

Måndalen IL har passert et nasjonalt nåløye for å kvalifisere seg som arrangører av Lerøy Lekene, som er en av tre friidretts-NM her i landet for 13/14-åringer.

Og Åndalsnes IF er en av 42 kvalitetsklubber i Norge som har blitt godkjent av Norges Fotballforbund som arrangørklubb for det nasjonale cupkonseptet EatMove Sleep. EMS-cupen går av stabelen på Øran stadion lørdag, med rundt 700 barnefotballspillere fra hele fylket og nærmere 100 frivilllige og funksjonærer.

- Vi er stolt over å være en del av en relativt eksklusiv gruppe av norske fotballklubber som er kvalifisert som EatMoveSleep-arrangør, sier turneringsleder Svein Frode Heen i ÅIF, som viser til at klubben har blitt grundig målt på ulike parametre for å passere Norges Fotballforbund sine kvalitetskrav.

Også i Måndalen er lista lagt høyt for å få lov til å ta på seg den ansvarsfulle rollen som stevnearrangør for helgas Lerøy Lekene. Arrangementet i Måndalen samler landets beste friidrettsungdommer i sin aldersklasse fra de seks nordligste fylkene fra Møre og Romsdal til Finnmark.

– Vi måtte gjennomføre et bortimot prikkfritt arrangement i fjor for å få opsjon på å arrangere ungdoms-NM i Måndalen også i 2019 og 2020. Og det greide vi, forteller Hanne Vaksvik Hustad, som er en av stevnegeneralene for helgas Lerøy Leker. Hun er avhengig av bortimot 200 funksjonærer fra Måndalen og nabobygdene for å kunne gjennomføre arrangerementet.

Åndalsnes Avis stiller oss i rekken av aktører som er både stolt og imponert over hva som gjøres og legges ned av dugnadsinnsats og frivillig arbeid i Rauma. Og denne gangen går det altså ei ekstra stor rose til Måndalen IL og Åndalsnes IF.