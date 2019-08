25 millioner kroner til tiltak mot plastforsøpling

Nyheter

Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastbærepose som selges av butikker som er medlem i organisasjonen.

50-øringen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets hovedformål.

– Vi hadde vår første utlysning og tildeling av midler i fjor, og vi ser at det gir resultater. Vi deler nå ut ytterligere 25 millioner kroner til opprydding og forebygging av plastforsøpling, og bidrag til mer effektiv plastbruk, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.

Alle som driver prosjekter som bidrar til å løse miljøproblemer knyttet til plast, kan søke. Spesielt ryddeprosjekter og forebyggende tiltak vil bli prioritert i denne utlysningsrunden.

Kriteriene for at prosjektene skal få støtte, er at de oppfyller et eller flere av Handelens Miljøfonds tre hovedformål: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og/eller redusere forbruk av plastbæreposer.