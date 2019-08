Flere trær plantes i Norge

Nyheter

I fjor leverte planteskoler i Norge 40,2 millioner trær, noe som betyr at skogplantingen har vokst med 30 prosent de siste fem årene.

Interessen for å plante skog i Norge vokser sterkt, skriver Nationen. I 2013 ble det plantet om lag 28,5 millioner trær i Norge, mens det tilsvarende tallet for 2018 endte på 40,2 millioner.

– Målet med skogplanteforedlingen er i første rekke å øke skogproduksjonen og verdiskapningen i skognæringen, men økt vekst gir også økt binding av CO2. Det er et ønske både fra politikere og fra skognæringen at det skal plantes enda mer skog i Norge i årene framover, sier daglig leder Frode Hjort i Skogfrøverket på Hamar.

Det er suverent mest grantrær som blir levert fra planteskolene. Av de 40,2 millionene trær som ble levert i fjor, var 39,1 millioner gran, 600.000 var furu og 400.000 var andre treslag.

– Skog er en fantastisk ressurs for CO2-binding, som råstoff for verdiskapning og for det biologiske mangfoldet, sier frøplantasjeforvalter Marte Friberg Myre i Skogfrøverket.