Ferjesambandet blir nattestengt

Årsaken er at det skal gjennomføres grunnboring ved ferjekaiene. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Sambandet blir nattestengt mellom mandag 2. september og lørdag 14. september, med unntak av natt til mandag 9. september. Akkurat denne natten vil ferja gå som normalt.

De andre dagene blir sambandet stengt mellom kl. 23.30 og 05.15.

Siste ferje fra Åfarnes vil gå kl. 23.15, og siste fra Sølsnes vil gå kl. 23.30

Første avgang fra Åfarnes er kl. 05.15, og fra Sølsnes kl. 05.30

- Dersom grunnboringen går raskere enn forutsatt vil sambandet gå i ordinær rute når arbeidet er avsluttet, sier Statens vegvesen.

Mulig omkjøring er via E136 og ferjesambandet mellom Vestnes og Molde. Andre alternativ er fylkesveg 660 over Vistdalsheia eller E6 over Dovrefjell via Oppdal og rv. 70 Sunndalen.

Det er fylkeskommunen som har gjort vedtak om at de to ferjekaiene skal utbedres. På Sølsnes skal dagens pir/tilleggskai forlenges, mens det på Åfarnes skal bygges ny pir/tilleggskai vest for dagens kai. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2023.

- Vi er i gang med planlegging av de nye kaiene, og i den forbindelse må vi grunnbore ute i sjøen. Dette skal i hovedsak gjøres der de nye pirene blir plassert, og grunnboringa må utføres fra flåte. Siden det ikke er mulig å gjøre dette samtidig som ferja går i rute, må det gjennomføres som nattarbeid, sier prosjektleder Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen.