Utflytta isfjording satser på gondolen: – Klokkertro på reiselivet

Fredag kunne daglig leder Oddbjørn Vassli i Romsdalsgondolen fortelle på en pressekonferanse om sommeremisjonen, som hadde gitt 22 nye aksjonærer. Og Vassli var stolt over å fortelle at 40 av 62 aksjonærer i Romsdalsgondolen AS har postadresse i Rauma.