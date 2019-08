Regjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter

Nyheter

Tiltakene handler blant annet om å innføre lettere og raskere, nettbasert rapportering, samt forenklinger av lover og regler. De skal sammen med forenklinger regjeringen allerede har innført, bidra til kostnadsbesparelser på anslagsvis 10 milliarder kroner årlig i perioden fra 2017 til 2021, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

– 95 prosent av alle bedrifter i Norge har mindre enn 50 ansatte. Disse bedriftene har andre utfordringer enn de store, multinasjonale selskapene. Derfor handler strategien om å gjøre det enklere å starte, drive, omstille og fornye bedrifter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Departementet har basert seg på innspill fra over 300 små og mellomstore bedrifter om hva som skal til for å gjøre livet deres enklere. Regjeringen ønsker å bidra til at bedriftene får "bedre tilgang til kunder, å stimulere til økt innovasjonsevne og god nok tilgang på kompetanse og kapital», ifølge en melding.

(©NTB)