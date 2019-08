Høyre: Vurderer å fjerne bomstasjonen på Vågstrandstunnelen

Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet på en pressekonferansen fredag kveld at Vågstrandstunnelen på E136 er en av bomvegene som kan bli gratis å kjøre. Forutsetningen er at skissen som Høyre har lagt fram som et ultimatum kan bli vedtatt av samtlige partier i regjeringen.

Ved 21.45-tiden hadde både KrF og Frp stilt seg bak avtalen. Venstre har foreløpig ikke gitt tilbakemelding.

- Vi har sett på at på Vågstrandstunnelen på E136 vil det være mulig å fjerne bom, sa statsministeren på sin pressekonferanse da hun ramset opp bomvegene som kan bli gratis å kjøre.

