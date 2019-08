Trond Giske besøker Rauma

Nyheter

- Han er på turne med ei lita, rød campingvogn. Han kommer hit på fredag. Jeg skal møte ham i Ålesund, også kjører vi innover. Vi skal stoppe i Vestnes og Måndalen, også skal vi ha et partiarrangement på rådhuset - pizzakveld med Trond Giske. Så skal han overnatte her i Rauma, også skal han sannsynligvis stå på stand i Isfjorden på lørdag, før han reiser videre, forteller Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen til Åndalsnes Avis.

- Hvorfor Måndalen?

- Det passet godt å stoppe der. Jeg har lyst til å presentere kandidatene våre på Sørsida og distriktspolitikken vår. Vi har en kandidat, Inger Helen Rødal, som er veldig engasjert i idrettslaget, så jeg har lyst til å vise fram idrettsplassen og den dugnadsinnsatsen som legges ned der, forteller han.

På partiarrangementet fredag kveld er det allerede 25 påmeldte.

- Jeg tror de beveggrunnene som Vågstranda hadde for å bytte kommune, er litt de samme som Nordmøre har føler når det gjelder Møre og Romsdal. Det er også litt det samme en del folk i Norge føler på, når det gjelder regjeringa. Det er litt det man ser ute i Europa også. Mange føler at de ikke blir hørt og sett. Jeg håper vi kan ha en diskusjon rundt det, for det er noe Trond har vært veldig opptatt av. Vi i Arbeiderpartiet må være gode nok på å se folk og være nær nok folket, forklarer han.