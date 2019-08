Forsikringsselskapet om prosessen: – Blir ikke ny gangbru i år

Nyheter

Kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Tryg, Ole Irgens, forteller at de jobber med å få på plass ny gangbru, men at de ikke se for seg at det blir startet med byggearbeid på denne siden av året. Han forklarer det med at prosessen er komplisert og tidkrevende, blant annet fordi det er mange involverte og dermed mange hensyn som skal tas.