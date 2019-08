Fem tonns steinblokk kan være årsaken til dødsulykken

Nyheter

Ulykkesrapporten etter at to tsjekkiske fjellklatrere omkom etter fall i Trollveggen i juli, er klar. Rapporten er utarbeidet av sikkerhetskomiteen hos Norsk Klatreforbund.

I rapporten konkluderer man med at man aldri vil få vite med sikkerhet hva som skjedde, siden det ikke var noen vitner til ulykka.

- Men biter av informasjon kan fortsatt gi en indikasjon på hva som har skjedd, heter det i rapporten.

Det står videre at:

"The fact that several carabiners in the safety chain were found open and twisted, as well as the locking carabiner that had been bent open, indicates large forces at play, meaning larger forces and more energy were released than in a normal lead fall. The most plausible explanation is that a large, but loose piece of the mountain, most likely attached to the chain of safety has fallen out for some unknown reason"

Til VG utdyper leder av sikkerhetskomiteen i Norsk Klatreforbund, Odd Magne Øgreid:

– Karabinere av metall som var en del av sikkerhetsutstyret var deformert, vrengt og ødelagt. Det er umulig å få til ved et normalt fall. Det tyder på at noe veldig tungt har dratt i hele sikringskjeden til klatrerne. Det kan ha vært en stor blokk av fjell som sikringen har vært koblet til, som kan ha løsnet av ukjente årsaker. En fem tonns steinblokk ville forårsaket den type deformering redningsmannskapet fant på sikringsutstyret, sier han.