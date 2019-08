- Frp er nå blitt et parti som nesten blindt støtter Høyre i 99 prosent av alle saker

Nyheter

I år er det 20 år siden undertegnede ble medlem i FrP. Ved kommunevalget i 1999 så ble jeg en av flere valgt inn i kommunestyret for FrP. Mye vann har rent i havet siden den gang, og mange personer har representert FrP i denne perioden. Bortsett fra perioden 2011-2015 har jeg vært med i raumapolitikken som representant for FrP, altså i 16 år.

Rauma FrP har så langt jeg kan erindre ikke vært med i noen flertallskonstellasjon i disse årene, men basert politikken på «en sak til sak-holdning»,der vår egen holdning/valgprogram bestemte hvordan vi stemte i de forskjellige saker.

Dette gjaldt uansett om forslagene det ble stemt over kom fra høyre eller venstresiden. Vi var aldri bundet av å støtte en bestemt konstellasjon, vi stemte alltid for det vi mente var best.

Våre egne forslag ble vanligvis nedstemt, men flere ganger faktisk, så fikk også FrP flertall for forslagene vi fremmet. Dette er min personlige oppfatning om hvordan det fungerte før, andre har kanskje en annen??

I inneværende periode er det blitt en forandring på dette. Fra å stå fritt i alle saker så er FrP nå blitt et parti som nesten «blindt» støtter Høyre i 99 prosent av alle saker. I bompengesaken på Vågstranda og Veblungsnes (ikke vedtatt enda) stemte rettnok Frp mot mens Høyre stemte for bompenger, men ellers er det få saker FrP har stemt mot et forslag fremmet av Høyre.

Frps gruppeleder har i inneværende periode gått med «skylapper» mht. til venstresiden (Ap-Sp-Sv) og vært helt»usynlig» i det politiske bilde. På ett område derimot har gruppelederen vært svært så synlig og det er som «facebookpolitiker».

Men som alle vet så er det i kommunestyresalen debattene og avstemmingene skjer. Det er der det er viktig å være med å debattere, og dermed være med på å påvirke utfallet.

Nå skal det jo i rettferdighetens navn sies at det i mange saker er stor enighet i dagens kommunestyre, men også stor uenighet i flere viktige saker.

«Tospannet» i FrP (leder og gruppeleder) har i inneværende periode oppført seg som om FrP har hatt et forpliktende og formelt politisk samarbeid med Høyre. Men det er jo ikke riktig. FrP var med på et valgteknisk samarbeid mht konstitueringen for denne perioden, hverken mer eller mindre. Og det er noe helt annet.

Dette har jeg forholdt meg til, og har ved flere anledninger stemt mot forslag fra Høyre og co, slik at flertallet tippet over til opposisjonen. Selvfølgelig til stor forargelse for posisjonen.

Jeg vedgår at jeg har brutt vedtekter som gjelder i FrP, for dette har jeg også fått kraftig kritikk og en skriftlig advarsel for, i regi av nevnte «tospann».

Men bare for å ha nevnt det, så har jeg verdens beste samvittighet for alle de gangene jeg har stemt mot posisjonens forslag, da jeg er overbevist om at min stemmegivning var rett. Jeg tror at det er første gang jeg er blitt «instruert» i å stemme for noe som jeg er i mot i min tid i FrP. Slik misbruk av makt bør aldri skje.

Den som imidlertid også skulle hatt reprimande og advarsel er Frps gruppeleder som med viten og vilje stemte for å legge ned Vågstranda skole, selv om FrPs valgprogram tilsa at vi skulle «opprettholde skoler og barnehager i bygdene for å bevare levende bygder».

For ordens skyld vil jeg nevne at det kun var Vågstranda skole som var nedleggingstruet da vi laget valgprogrammet i 2015, så det finnes derfor ingen troverdig unnskyldning for gruppelederens stemmegivning.

Å bryte et valgløfte må være siste utvei i en eventuell vanskelig sak. Da må det være full enighet i gruppen, og at det er en helt spesiell situasjon som har oppstått for kommunen, feks av økonomisk art.

Det nærmer seg nå et kommunevalg. Når nå FrP går til valg med dagens gruppeleder på topp og med lederen i partiet på tredje plass så må velgerne være klar over at en stemme til FrP er det samme som en stemme til Høyre.

Et annet viktig moment som velgerne også bør merke seg er at de to nevnte personer ikke er så nøye på om de bryter et valgløfte. Forholdet til Høyre er nok viktigere å ta vare på for disse to. I alle fall så har det vært tilfelle i inneværende periode. For meg er det aller viktigst at forslaget jeg stemmer for er det beste, og ikke hvilket parti forslaget kommer fra.

Frp i Rauma hevder at de er det eneste partiet som vil gjøre noe med eiendomsskatten. Det er nok ikke riktig. Høyre har nå lagt om kursen, og var med på «eiendomsskattestuntet» tidligere i år.

Å redusere eiendomsskatten fra 7 til 3 promille var etter min og også andres mening svært useriøst, og ville ført til problemer for kommunen. Å finne ca. 8 mill. i en fei ville ikke vært noen enkel oppgave når vi kjenner til den økonomiske situasjonen Rauma Kommune befinner seg i.

Andre parti har også signalisert at de vil være villig til å være med på å se på eiendomsskatten.

Mitt forslag var å gå ned til 5 promille som ville gitt ca. 4 mill. i redusert skatt til kommunen. Selv det ville vært en utfordring i dagens økonomiske situasjon.

I tillegg så har regjeringen vedtatt å redusere eiendomsskatten til 5 promille i 2020 og til 4 promille i 2021. Dette er selvfølgelig bra. Dette viser at FrP nå ikke sitter på nøkkelen til å redusere eiendomsskatten i Rauma.

Så det å gi ei stemme til FrP i den tro at eiendomsskatten vil bli borte er nok ganske naivt.

Så til det dette innlegget egentlig skulle handle om. Med bakgrunn til det jeg har vært innom ovenfor så har jeg meldt meg ut av FrP. Jeg kan ikke med min beste vilje kunne samarbeide med «tospannet»som i dag «styrer» FrP i Rauma. Forskjellen på å drive politikk er alt for stort.

Jeg aksepterer ikke at det er Høyre som er premissleverandør for den politikken jeg skal føre.

En annen grunn, som nesten er like viktig, er den politikken FrP er med på på nasjonalt plan. Som medlem av regjeringen er FrP ansvarlig for den EU-tilpasningen som skjer. Norge blir mer og mer et «underbruk» av EU. Det er helt uakseptabelt.

Må også ta med en grunn til og det er den sentraliseringspolitikken som dagens regjering står for.

Også på dette området er FrP medansvarlig. At tidligere FrP velgere reagerer på denne politikken viser meningsmålingene med all tydelighet. Bompengepolitikken som regjeringa står for har FrP også delansvar for. Er ikke FrP fornøyd med denne politikken så må valget være å gå ut av regjeringa.

Jeg regner nå med at kommunestyremøtet den 5. september blir mitt siste møte som kommunestyrerepresentant i Rauma. Det er i og for seg ikke noen katastrofe hverken for meg eller for Rauma kommune.

Men hvis du som velger vil velge inn en representant som vil ha en kursendring i politikken i Rauma, så er det bare å gi undertegnede en stemme ved å føre opp mitt navn på den stemmeseddelen du velger. En såkalt slenger.

Du kan føre opp inntil seks kandidater fra andre lister der. Det vil kunne styrke sjansen for at det blir et politisk skifte etter valget i år. Og husk at det fort kan stå om en stemme for et slik skifte. Jeg tar gjerne en fireårsperiode til, og vil selvfølgelig bidra til nevnte skifte, men da som uavhengig representant.