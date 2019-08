Utsetter gondolplanen til etter valget

Nyheter

Saka skulle etter planen sluttbehandles i planutvalget 29. august og i kommunestyret 5. september.

I en epost fra kommunikasjonssjef Arnt Olav Herjehagen i Rauma kommune til Åndalsnes Avis skriver han:

"Bakgrunnen for beslutningen er at det ikke er praktisk mulig eller saksbehandlingsmessig forsvarlig å få oppdatert planen i tide til førstkommende møte, etter den nylig avsluttede høringsrunden.

Sentralt i denne beslutningen er at tiltakshaver mener det er behov for å gjøre supplerende utredninger for å klargjøre mer detaljert konsekvensene av tiltaket og gjøre noen tilpasninger i selve planforslaget, basert på innspillene som har kommet inn.

Ny framdriftsplan for sluttbehandlingen blir 31. oktober i planutvalget og 14. november i kommunestyret."

Vi kommer tilbake med mer.