Aldri har det vært færre rovviltskader på sau

Det viser en gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august.

– Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier direktør Ellen Hambro.

Direktoratet begynte å registrere antall påviste rovviltskader i 2000.

Registrerte kadaver og skader er meldt inn til og undersøkt av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

Miljødirektoratet understreker at disse tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO.

Nedgang i skader fra ulv

I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert – det laveste påviste tapet til ulv siden 2008.

Skader påført av bjørn er noe lavere enn på samme tid i 2018. Enkelte områder nord i Trøndelag har hatt betydelige skader av bjørn i sommer, ifølge direktoratet.

For gaupe og jerv er antall skader omtrent som de siste årene. Det er en liten økning i skader fra kongeørn, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2018.

Færre søknader om felling

Det har også vært færre søknader om skadefellingstillatelse i juni og juli i år. Miljødirektoratet har behandlet 69 søknader. Det er gitt tilslag på 55 søknader og 14 avslag. Tilsvarende tall for 2018 var 107 søknader behandlet, hvorav 96 ble innvilget og 11 fikk avslag.

Etter 1. juni i år er det felt sju bjørner, to gauper, to jerver og to ulver på skadefelling, samt en ulv i nødverge.

