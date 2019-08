– Tar tid å snu til digitalt

Nyheter

Magnus Nohr er høgskolelektor i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Torsdag var han hentet inn av Rauma kommune for å holde et inspirasjonsforedrag for alle lærerne i kommunen. For få dager før skolestart er det lærerne sjøl som sitter på skolebenken. På timeplanen står foredrag og praktiske seminar, som et ledd i å følge opp den digitale investeringen som gjøres i Rauma-skolene fra skolestart; nemlig at alle elever skal ha eget nettbrett eller pc innen tre år.