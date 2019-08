Nyheter

David Reistad (bilde) er organisator for festen, som omfatter både skolebesøk, kirkebesøk og ikke minst sosial sammenkomst og festmiddag på Straumsnes.

Etter det vi forstår har det vært stor forhåndsinteresse for begivenheten, så her ligger det an til å bli en livlig lørdagskveld!