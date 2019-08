Kan du ikke stemme på valgdagen? Stem allerede nå

Nyheter

Du kan avgi din stemme til kommune- og fylkestingsvalget allerede nå. Mandag startet forhåndsstemminga, som betyr at du fram til 6. september kan avgi din stemme hvor som helst, ikke bare i kommunen der man er folkeregistrert. Tilbudet er for dem som ikke kan eller ønsker å stille opp i valglokalet i egen kommune på valgdagen. Oppfordringen er at de benytter anledningen og blir med og stemmer.

Vi er i ferd med å gå inn i den mest intense tida av valgkampen. Det er under en måned igjen til valget, folk har begynt å motta valgkortene sine og det er politisk stand på torget hver eneste lørdag fram mot valget 9. september. Der kan du møte representanter for partiene som stiller til valg; snakke med dem og diskutere med dem hvilke saker du mener er viktige for deg. I Rauma er det ni lister; Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Også i Åndalsnes Avis vil valgkampen framover prege avisspaltene. ÅA er ei lokalavis og det er først og fremst de lokale politikerne og de lokale og regionale sakene med relevans til Rauma som vi vil prioritere og belyse.

Både papir- og nettavisa vil framover i større grad preges av leserbrev, nyhetssaker og presentasjoner av partienes førstekandidater. Våre plattformer er en glimrende arena for både velgere og politikere til å diskutere. I ÅA skal politikerne ha mulighet til å nå ut for å fortelle hvorfor folket skal velge nettopp dem og deres parti, og velgerne skal kunne stille spørsmål. Med ei husstandsdekning på 77,6 prosent i Rauma er det ingen andre nyhetsmedier som Åndalsnes Avis som når ut til flere raumaværinger. Derfor bør lokale politikere bruke lokalavisa i den viktige lokalpolitiske debatten.

Vi håper innspurten på valgkampen vil foregå i ordentlige former; med gjensidig respekt mellom velgere og politikere. Husk at alle lokalpolitikere stiller opp frivillig og ut fra ønsket om å gjøre kommunen de bor i litt bedre. Ingen av dem fortjener å bli utsatt for sjikane og usaklige personangrep.

Vi ønsker en opplysende valgkamp til beste for demokratiet. God valgkamp!