Mann skadd i ulykke på Sula

Nyheter

– Vi fikk melding om at en person hadde fått venstre fot i klem mens han arbeidet på en lift. Han hadde fått foten under liften og lå fastklemt, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Brannvesenet kom til stedet med spesialutstyr, og fikk senere frigjort mannen, ifølge Ferstad.

Mannen skal vært bevisst, men blir behandlet av ambulansepersonell på stedet. Han vil bli fraktet til Ålesund sykehus. Det er foreløpig uklart hvor alvorlig skaden er og hvor mye krefter som har vært involvert.

Ulykken skjedde i forbindelse med privat malearbeid på eget hus, ifølge politiet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.30 lørdag.

(©NTB)