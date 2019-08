Listhaug vil droppe Møreaksen

Nyheter

Den såkalte Møreaksen skal gi ny vei mellom Ålesund og Molde og omfatter en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel, som skal gå så dypt som 350 meter under havoverflaten. I tillegg skal det bygges en to kilometer lang hengebro på strekningen, som er vedtatt som en del av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029.

Etter planen skal byggingen starte i siste seksårsperiode. Men nå går altså Listhaug inn for å skrote de storslåtte veiplanene for hjemfylket.

– Frp i Møre og Romsdal mener at vi bør utrede et alternativ. Det vil bli bedre trafikksikkerhet, vi slipper disse forferdelige undersjøiske tunnelene og vi får ned prisen folk må betale, sier Listhaug til VG , som håper alternativet, den såkalte Romsdalsaksen, vil bli billigere.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet reagerer skarpt på utspillet.

Else-May Botten Norderhus (Ap) frykter det kan sette veiplanene tiår tilbake.

– Vi vet det er en nasjonal kamp om midlene til slike prosjekter. Dette er ikke en lokalkamp. Alternativene er fergefritt med Møreaksen eller ferge til evig tid, sier stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal.

