Veteranens beste Landsskytterstevne

Nyheter

Det er sterkt ettersom nivået er høyt også i V 73-klassen. Der er det flere tidligere skytterkonger og andre gode skyttere i aksjon. Det forteller det meste om skytterinteressen i Norge at det kommer over 250 skytterentusiaster fra hele landet for å skyte i V73-klassen, eller avgangsklassen som Bjarne spøkefullt kaller den. Han vartet opp med 250 poeng og fullt hus på den innledende baneskytingen. Det førte til at han lå på skive elleve i torsdagens finale.