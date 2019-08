Konkurrenter har funnet sammen, blir eiere i hverandres firma

Nyheter

Fafe er eid av familien Fredvig-Erichsen i Molde, mens Hauer AS og Hauer Rauma AS kontrolleres 100 prosent av Eric Johansson i Ålesund. Fafe AS / Fredvig-Erichsen kjøper nå 49,9% i Hauer-selskapene, mens Hauer/Eric Johansson overtar 49,9% av aksjene i Fafe Trans AS.

"De to lokalt eide transportselskapene Fafe og Hauer danner fra 1. august fylkets største gruppering som et svar på den stadig økende konkurransen fra utenlandske aktører. Tilsammen vil grupperingen disponere 120 biler og ha rundt 150 ansatte", heter det i en pressemelding fra selskapene.

De sier videre at de håper å betjene markedet enda bedre og mer profesjonelt:

"Bransjen har også store utfordringer i forhold til både pris og sjåførmangel - og ved å danne en større sammenslutning vil vi lettere kunne styrke konkurransekraften til våre selskap. Selskapene vil fortsatt vektlegge å være en attraktiv arbeidsplass med en positiv og sunn bedriftskultur."

Selskapene vil skal driftes under samme navn som i dag og med samme administrative ledelse.