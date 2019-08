Venstre vil at kommuner kan få innføre turistavgift

Nyheter

Pål Farstad og Britt Giske Andersen, henholdsvis fylkesordførerkandidat og 2.-kandidat til fylkestinget i Møre og Romsdal lanserte i fellesskap ønsket om lokale turistavgifter mandag. De to fylkespolitikerne mener at Møre og Romsdal har kapasitet til å ta imot flere turister, men mener samtidig at reiselivsnæringa må utvikles i en grønnere retning med større hensyn til natur, klima og miljø.