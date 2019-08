Festivalvakt påkjørt natt til søndag

Nyheter

Politiet fikk natt til søndag melding om at personbiler kjørte inn i gate som er stengt for vanlig trafikk i Åndalsnes sentrum. Ei vakt skal ha blitt påkjørt da han forsøkte å hindre et kjøretøy som kom kjørende der. Ifølge politiet oppstod det ikke personskade i sammenstøtet, men de ber vitner til hendelsen ta kontakt med politiet. Sak opprettes.