Nedtellinga i gang - klart for fem ukers valginnspurt

Med snart bare en måned igjen til høstens kommunevalg, går Rauma nå inn i fem hektiske valguker. Det knytter seg flere spennende momenter til årets valg i vår kommune.

Det vil ikke minst bli spennede å se hvordan de to nye partiene som stiller liste til årets valg, Pensjonistparteit og Miljøpartiet De Grønne, vil prege debatten og valgresulatet, og om nykommerne i større grad enn de mer etablerte raumapartiene vil greie å mobilisere førstegangsvelgerne og sofavelgerne.

Kampen om ordførervervet vil naturlig nok bli en del av av spenningsmomentet ved årets valg, men neppe være en viktig del av sjølve valgdebatten. På dagens venstreside i raumapolitikken, har både Ap, SV og Sp frontet sine egne førstekandidater med ambisjoner om å overta ordføreren etter høstens valg.

Pensjonistpartiet har signalisert et ønske om et ordførerskifte i Rauma, men partiet har samtidig kommet med et tydelig budskap om at skulle de få nok stemmer til å komme inn i kommunestyret, så vil partiet selge seg dyrt i forhandlinger om makt og posisjoner.

Kanskje er likevel ikke siste ord sagt om Pensjonistpartiets syn på hvem som skal bli Raumas neste ordfører?

Den andre nykommeren blant valglistene, Miljøpartiet De Grønne, har ikke gitt et tydelig signal om hvilke partier man ønsker et eventuelt samarbeid med.

Men mye tyder på at partiet vil føle mest til felles med partiene på den nåværende venstresida i raumapolitikken: Ap, SV og Sp.

Kristelig Folkeparti tydeliggjør i dagens Åndalsnes Avis at partiet stiller seg på midten av høgre/venstre-aksen, og partiets 1. kandidat Solrun Røsvik Sørli, sier at KrF like gjerne kan finne samarbeidspartnere på venstresida som på høyresida.

Det blir altså ikke mangel på spenningsmomenter heller under årets valgkamp. Vil Rauma få sin første kvinnelige ordfører i Magnhild Vik (Sp) eller SVs Yvonne Wold?

Hvor mye vil reiseliv og gondoldebatten prege valgresultetet? Reguleringsplana for Romsdalsgondolen vil mest sannsynlig komme opp i kommunestyret allerede 5. september, altså bare fire dager før valget.

For første gang siden Rauma ble egen kommune i 1964, vil Rauma bli splittet opp, når Vågstranda og Hjelvika går over til Vestnes om vel to år. Vil dette prege sørsidas stemmegivning? Og hvor mye vil kommuneøkonomi og eiendomsskatt ha å si?

Nedtellinga har har begynt. Mandag 9. september er det valg.