Trollveggen fredag: Prøver på nytt å hente ut de omkomne klatrerne

Politiet i Møre og Romsdal skriver i ei pressemelding fredag formiddag, at det i løpet av dagen vil settes i verk et nytt forsøk på å hente ut de to omkomne klatrerne:

– Oppdraget kommer i gang så snart det er gunstig vær og vindforhold. I formiddagstimene var det tåke i området. Uthenting av de to omkomne er et særdeles krevende oppdrag og sikkerhet for redningsmannskapene står først og fremst. Torsdag 1. august gikk med til ny gjennomgang av planene og det er nå besluttet at det lar seg gjøre å gjennomføre forsøk i løpet av fredag 2. august.

Måtte avbryte første forsøket

Et klatrelag fra Romsdal Fjellredningsgruppe forsøkte å hente ut de omkomne tirsdag 30. juli. De ble flydd inn til en sikker sone for helikopter ved Trollveggen. Etter planen skulle de to omkomne bli løftet ut med lang line av redningshelikopteret. Det er denne delen av det pågående arbeidet som ble avbrutt og som nå gjenopptas, opplyser politiet. Flyforbudet i området gjelder fortsatt.

Tsjekkiske statsborgere

Det var mandag 29. juli at politiet fikk inn en bekymringsmelding vedrørende to tsjekkiske statsborgere som skulle ha startet klatring i Trollveggen. Ifølge politiet viser undersøkelser så langt, at de to fjellklatrerne startet turen i fjellpartiet torsdag 25. juli. De skulle ha meldt seg til pårørende sist lørdag, og når dette ikke skjedde ble det tatt kontakt med politiet. Dermed ble det rekvirert redningshelikopter for å starte søk i det aktuelle området i Trollveggen.

