Norway Cup:

Knallsterkt i Norway Cup: Jubel for Raumas to finalelag

Lea Dahles ene scoring for Langfjorden/Træff sitt J17-lag ga raumaværingene finaleplass på bekostning av Kolbotn, og ÅIF-J16s tremålsseier mot Strindheim gjør at Rauma nå har to jentelag i finalen i Norway Cup. Det er imponerende!