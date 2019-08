«Det er ikke nødvendigvis gondolen som er problemet. Men at den skal legges til Aksla, og kanskje forringe vår nyeste attraksjon»

Nyheter

Jeg ønsker å følge tråden til Svein Kroken i dette innlegget. Det er fint at han løfter diskusjonen litt høyere enn for eller imot gondolbane.

Det er ingen av turistene som kommer til Rauma som skal trenge å skamme seg. Tvert imot skal de, når de forlater kommunen, være så fornøyde at de ønsker å komme tilbake!

Men kan enkeltsaker, som nettopp gondol til Aksla, være med på å ødelegge det som både Svein Kroken og Torunn Dyrkorn løfter frem som noe av det viktigste som har skjedd reiselivet i Rauma på flere tiår?

Romsdalseggen.

Jeg var på et interessant informasjonsmøte på Tindesenteret mandag 29. juli. Geir Klepaker satte oss inn ulike scenarioer rundt antall besøkende som er beregnet komme til gondolen til Aksla.

Tallene er gjennomgått med Romsdalen AS. Dette er tall og beregninger, men man danner seg et bilde av hvordan det kan bli.

Det er ikke et stort problem at 1000 personer oppholder seg i Åndalsnes sentrum, det vil kanskje bare være et pluss mtp. verdiskapning. Men bildet jeg satt igjen med etter dette møtet handler om Romsdalseggen.

Hvorfor har Romsdalseggen blitt så populær på så kort tid? Og hvorfor antar de at det kan komme 150 000 for å besøke Romsdalseggen og omegn?

Jeg tenker det meste handler om at det er en fantastisk flott tur, som er godt tilrettelagt, lett tilgjengelig, godt markedsført og sist men ikke minst oppleves som «rein og uberørt».

Og nettopp dette er jeg redd at gondolen til Aksla kan ødelegge.

I scenarioet som Klepaker viste til, kan det på dager med fint vær og stor cruisebåt være et sted mellom 1000-1500 personer på toppen av Aksla til samme tid!

Er det dette bildet tilreisende har av det norske fjell/fjord-landskapet? Reiser de bort fra Alpene nettopp på grunn av at det er for mye folk i fjellet?

Hvorfor skal vi klumpe alle sammen på toppen av Aksla? I etterkant av møtet har jeg også sett mer på planene rundt utbygginga på toppen.

Hvordan kan man si at en toppstasjon på 17-19 meter (like høy som Rådhuset?) ikke vil ødelegge naturopplevelsen der oppe? I tillegg kommer hotell/restaurant, og ikke minst slitasjen av naturen, søpla og dopapiret, på grunn av ferdsel av mange folk.

Det er ikke nødvendigvis gondolen som er problemet. Men at den skal legges til Aksla, og kanskje forringe vår nyeste attraksjon.

Ideen om gondol til Aksla var kanskje god da den ble lansert, men siden den tid er det andre attraksjoner som Romsdalseggen, Rampestreken og Romsdalsstigen via ferrata som har «overtatt» dette fjellet. La oss ikke ødelegge disse!

Og hvor mange reiselivsstemmer (Svein Kroken, Torunn Dyrkorn ymtet frempå ang. etterspørsel, reiselivsjournalist Odd Roar Lange, lokale krefter og alle de med flyskam) må til for at vi i Rauma skal skjønne at vi har noe ikke alle andre fjordarmer har. Nemlig Raumabanen!

Romsdalen AS har også denne med på sin liste, hvorfor ikke satse de første 300 mill. på dette?