Nyheter

Vedr. Romsdalseggen, gondol og Nasjonale turiststier.

Viser til innlegg i Åndalsnes Avis hvor hele 16 personer har skrevet under.

Jeg er derfor litt usikker på hvem jeg skal henvende meg til. Det er nemlig viktig å finne frem til denne skribenten, da hans påstand om hvilke og hvem som skal ha æren av å ha gjort Romsdalen mest kjent ute i den vide verden, påstås å være dagens fjellguider.

Dere var ikke født engang da Romsdalen ble kjent for sin egenartede natur.

De første fjellklatrerne som kom til gamle Grytten kommune, eller rettere sagt til Åndalsnes, ble tatt hånd om av en velkjent mann i Romsdalen, nemlig Arne Randers Heen - og hans to medklatrere Adolf Grüner og Hans Lange.

Både før og etter andre verdenskrig var det kun disse tre som tok seg av de som ville ha en fører/guide i fjellet.

Det må da bli en total historieforfalskning å påstå at det er fjellklatrere som har brakt Romsdalen ut i verden. Nei, de første som gjorde Romsdalen kjent var kjerrekuskene med to-tre turister på kjerresetet.

Diltende oppetter Romsdalen til Horgheim. Senere kom bilen inn på arenaen. Jeg har personlig kjørt turister med en sjuseters Lincoln 1929-modell.

Og her er det da virkelig at den store brøleren kommer til syne i innlegget. Tenke seg til å forfatte et innlegg om Romsdalen/Åndalsnes i turistsammenheng uten å nevne Trollstigen med et eneste ord. Denne særegne veien som har ligget som en god nummer to i landet etter Holmenkollen.

Forøvrig så er jeg litt i tvil om hvor de befinner seg alle de tusen som det påstås blir guidet rundt om i de romsdalske alper. Om så er riktig, vel og bra.

Men skulle vi fastsette et tall på antall turistskip som har funnet veien inn til Åndalsnes og Romsdalen, så må vi nok finne frem et betydelig større tall.

Vi vet at de to første turistskipene kom inn Romsdalsfjorden i 1883, og skipene hette Ceylon og Chimborazo. Går vi frem til 1935 så har Åndalsnes anløp av ikke mindre enn 35 skip.

I 1935 var det generalforsamling i Romsdals Skyssforening, der det skulle tas stilling til om man skulle bygge en restaurant på toppen av Trollstigveien.

Av de 27 medlemmene var det, da som nå, en gruppe på ni medlemmer som nesten klarte å få stoppet byggingen av den restauranten i Romsdal som alle fikk et forhold til. Det ble daværende formanns dobbelstemme som reddet byggingen, Nå er vi der igjen. Det slår liksom ikke feil, krigen er alt igang.

Mitt råd er: Bygg gondolbanen, men hold kommunen utenfor. Den kan bli til glede for alle de som ellers ikke kommer seg til fjells.