Det er ikke slik at Rauma ruster uten rocken - men uten den blir vi fattigere

Nyheter

Det er uten sammenligning sommerens mest høylytte arrangement som blåses i gang på Åndalsnes denne uka, og på sitt spesielle vis her mellom fjellene er det langt på veg også sommerens vakreste eventyr.

For det er en ganske imponerende historie som ligger bak den første, spede begynnelsen tilbake i 2002 og linjene fram til dagens utgave av Raumas rockefestival.

Sjøl om det ikke er slik at Rauma ruster uten rocken, så er den innsatsen sponsorer, festivalledere og 175 frivillige legger ned i RaumaRock de kommende tre dagene, et svært viktig bidrag til raumasamfunnets karakter og stolthet.

– Vi må vise fram at vi er mer enn fjell og natur, uttalte en raumaværing til Åndalsnes Avis nylig. Og her ligger et viktig poeng bak RaumaRocks posisjon og betydning i vår kommune.

Rockefestivalen som ble startet av ildsjeler for 17 år siden, har tilført raumasafunnet en ekstra kvalitet som ikke står i motsetning til Raumas identitet og merkevare knyttet til å bygge verdens beste kommune for naturglade mennesker. Heller tvert imot.

Ligger det kvalitet og kreativitet bak, passer rock, musikk og ulike kulturuttrykk like godt med fjord og tinder som kulisser, også som inspirasjonskilde både for artister og arrangører.

I tillegg er RaumaRock et godt eksempel på at innimellom kan også toppen av fjellet være verdens flotteste musikkscene, som da Di Derre holdt konsert på toppen Nesaksla i 2017 med godt over 3000 publikummere.

Alt dette er også RaumaRocks mange sponsorer med på, der næringslivet ser verdien av hva RaumaRock skaper av aktivitet og verdier - og også identitet og stolthet.

I år vil RaumaRock omsette for mellom 6,5 og 7 millioner kroner, og forhåpentligvis ha passert 9000 besøkende fra torsdag til lørdag når sluttstrek settes natt til søndag. Da vil rundt 175 frivillige, ansatte og innleid personell ha bidratt med godt over 3000 arbeidstimer.

Vi krysser fingrene for festivalværet, stiller oss bak rockefestivalen som en viktig og annerledes bidragsyter til raumasamfunnet, og ønsker hjertelig lykke til med 2019-versjonen.