Røde Kors og Redningsselskapet ber folk gripe inn

Nyheter

I sommer har det vært uvanlig mange drukningsulykker. Bare siste helg rykket politiet ut til syv ulike drukningsulykker. Før helgen var det så langt i år druknet 45 mennesker. Det er 15 færre enn i samme periode i fjor, viste tall som Redningsselskapet slapp i forrige uke. Men siden da har minst seks personer mistet livet i drukning eller i antatte drukningsulykker.

Lea Ruth Brude Erlandsen nølte ikke da hun hørte rop om hjelp: Reddet 16-åring ut av stri Rauma elv – Da jeg oppdaget at hun hadde problemer handlet jeg helt på instinkt, sier Lea Ruth Brude Erlandsen som fredag reddet en utmattet Maria Bjørkheim på land på Soggebru camping.

– Det handler om å ikke være redd for å gripe inn, sier Kjersti Løvik, som er leder for Landsråd for Hjelpekorps, til NTB.

Ikke bad alene

Løvik kommer også med noen råd for hva man bør gjøre dersom man ser en person som er i ferd med å drukne.

– Det er viktig å få vedkommende på land. På land må personen legges i stabilt sideleie eller du må starte hjerte- og lungeredning. Helst bør man ringe 113 med en gang. Få gjerne hjelp av andre, sier hun.

Følg med

Og for å hindre at en drukningsulykke skjer, mener Løvik det er viktig å aldri bade alene.

– Hold øye med hverandre, slik at ingen kommer for langt ut og si ifra om du får problemer eller blir sliten, oppfordrer hun.