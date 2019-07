Eksotisk møte med søramerikanere for ÅIF

Nyheter

13 og 14-åringene i ÅIF fikk seg et minne for livet da de møtte Goals FC fra Nepal. Søramerikanerne ble et eksotisk og flott bekjentskap for de unge raumaværingene, som beviste at det også i vårt nedslagsfelt er gutter som kan behandle lærkula. De holdt motstanderen til uavgjort og det var både trenerne, støtteapparatet og ikke minst spillerne veldig fornøyde med. Sjøl om ÅIF spilte så bra at det fort kunne ha sikret seg alle tre poengene i dette oppgjøret.