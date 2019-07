- Skal turister som besøker Rauma skamme seg nå da?

Nyheter

Skamme seg skulle de! Flyskamme seg! Cruiseskamme seg! Bare fordi de velger å besøke oss og vårt vakre Rauma og Åndalsnes. Bare å komme hit til oss, sånn bare, for å se.

Nå må vi tenke oss om.

Til opplysning, før du leser videre, dette er ikke et innlegg for eller mot pendelbane.

Hver sommer går debatten om reiselivet og turister. I fjor var det avføring langs naustveggene, toalett og turistskatt som var en gjenganger.

Enhver fra reiselivet med respekt for seg selv, bruker i år moteordet bærekraft.

Vi skal ha en bærekraftig pendelbane, vi skal ha en bærekraftig busstransport, vi skal ha en bærekraftig togtransport, vi skal ha en bærekraftig skipstrafikk. Vi skal ha en bærekraftig reiselivsnæring.

Vi får vite at den store trafikken som kommer over Trollstigen i sommer ikke er bærekraftig. TV 2 besøker oss og forteller oss at bærekraften ikke er tilstede. Noen ganger kan det høres ut som noen av de som bruker ordet bærekraft har sin egen definisjon av begrepet.

Her lokalt har det i kjølvannet av debatten for eller mot pendelbane blitt veldig mye bærekraft. Vi skal ha en bærekraftig pendelbane, vi får vite at cruiseturistene ikke er bærekraftig, det selv om flere av turistene «ser svært godt ut».

Cruisskamme seg, skal de. Av og til kan det høres ut for at vi skal «få» de om bord på skipene igjen og at de forlater oss – bare fordi turistene velger å besøke oss. Fy, skamme seg.

Vi må passe oss, så det ikke blir et nytt de og oss.

Vi har jo invitert turistene til å besøke oss, lokal næring har brukt betydelige ressurser på markedsføringen for å lokke turistene til vår kommune. Turistene har mange valg, vi må være glad at noen velger seg Rauma.

Selv lurer jeg på hvor den økonomiske «bærekraften» blir av, både for pendelbanen og turisttoget på Raumabanen, dersom vi skal avgrense muligheten til cruiseskip til å besøke oss. Både turisttoget og pendelbanen har basert deler av sin inntekter fra cruiseskip.

På medlemsmøter i Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) går debatten, bærekraftig må vite og cruiseskamme seg, dette uten helt å ha med seg historien.

Er alle millioner som RRH gjennom flere tiår har brukt på markedsføring av Rauma/Åndalsnes/Golden Rout for å trekke flere turister til vårt Rauma, enten de kommer med cruiseskip, tog, buss, bil eller fly, vært feil?

Ambisjonene til reiselivet i Rauma må være større enn å fylle opp «et par nisjeetablissementer».

RRH har som mål å få 100 cruiseskip til Åndalsnes innen 2025. Dette målet må vi holde fast på.

I 2019 har vi besøk av 43 cruiseskip. For 2020 er det tilmeldt 67 skip.

Det kan nesten høres ut som at det er blitt kriminelt å jobbe for flere turister og flere cruiseskip til Åndalsnes, skamme seg, må vite, bare for at de kommer og besøker oss og vil se og oppleve vår vakre natur. Noen av dem legger til og med igjen penger i de ulike tilbudene i Rauma.

I tillegg går de i grupper, gjerne midt i gaten og skaper liv og røre i sentrum av Åndalsnes, noen timer. Men kaos, nei, dette beriker vår kommune. Vi har langt igjen før dette er kaos og problem.

De kommer hit og er et berikende innslag i vårt sentrum, de kommer for å oppleve, handle, lære og bruke litt av sin velstand. Slik vi gjør det når vi tar en tur til Barcelona, New York eller Krakow. Da er vi dei. Men skamme seg, nei det gjør vi selvfølgelig ikke, når vi er på tur.

«Flyskam» har så vidt landet i debatten, inn seiler ordet «cruisskam» i nærmeste havn, også i vår havn, det er ikke bare klimautsleppene det står om. Bare det at de kommer, masseturisme, må vite, mener noen, skal vi ikke ha i Rauma. Fy, skamme seg.

Cruisenæringen er selv klar over at de må sette full fokus på miljøutfordringene rundt denne industrien. Dette er de i full gang med. De innser selv at skal næringen bestå, må de forbedre seg og sine skip for fremtidens krav på miljøsiden.

Det vil være et krav fra fremtidens passasjerer og kunder. Allerede nå ser vi nye skip som blir tatt i bruk med ny teknologi. Det betyr at i femtiden vil det være en helt annen type skip som vil være i trafikk.

RRH har jobbet i flere tiår med markedsføring av Rauma, sammen med Nordal og Stranda Reiselivslag er det skapt en trafikk over Trollstigen som betyr et være eller ikke være for store deler av reiselivet i vår kommune.

Videre er Trollveggen og nå senere Romsdalseggen markedsført i flere år til å bli blant kjente steder du bare må besøke. Markedsføringen av Romsdalseggen har RRH fremført på en enestående måte frem til nå. Turen over Romsdalseggen har blitt en publikumsmagnet i megaklassen.

Min påstand er at siden åpningen av veien over Trollstigen er idéen og markedsføringen av Romsdaleggen det viktigste som har skjedd i reiselivet i vår kommune på flere tiår.

Reiselivssjef i Visit Nordvest Torunn Dyrkorn sier til Åndalsnes Avis at «Romsdalseggen har blitt en av de tre store inndragere av turister til vårt område etter Trollstigen og Atlaterhavsveien». Det er en bra attest, det.

I søknaden for å bli nasjonal tursti, der Norsk Tindesenter er den som har tatt initiativ for utarbeidelse av søknaden, er besøkstallet stipulert til årlig 150 000 (!) besøkende frem til 2023.

Skulle det lykkes å komme i nærheten av disse besøkstallene, skal vi selvsagt ikke kom opp med et nytt skammeord. Her må vi bygge opp om det slitet og den statusen det gir, å være en av dem som har gått Romsdalseggen.

I tillegg har vi selve «juvelen» i reiselivet, Raumabanen, denne må restartes. Potensialet for denne banen som turistbane er megastort. Alt ligger til rette med infrastruktur, togstopp ved Trollveggen og videre til Bjorli og buss som «bytter» passasjerer på Bjorli. Ingen kan slå oss på dette produktet.

Vi må kunne tolerere og heie på hverandre og juble sammen med nye grupper av turister som finner å ville besøke vår kommune.

Reiselivsnæringen er en arbeidsintensiv næring, men mange og unge arbeidstakere, dette gir flotte jobber til våre unge. Kjærkommede skatteinntekter til vår kommune, skatteinntekter som kommer godt med i kommunens økonomi, og som brukes til felles beste for oss alle som mener at Rauma er stedet på denne jord.

Jeg velger å avslutte med definisjonen av bærekraftig utvikling slik Brundtland-kommisjonen, nedsatt av FN og ledet av Gro Harlem Brundtland, som ble lagt frem i 1987: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

For ordens skyld opplyser jeg at inspirasjonen til innlegget, fikk jeg etter å leste en kommentar i Sunnmørsposten for en tid tilbake. Noen sitater er hentet fra denne kommentaren.