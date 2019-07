Kjørte bil på E136 i Romsdalen uten førerkort og i hasjrus

Nyheter

Det var i mars i fjor at mannen ble stoppet da han kom kjørende på E136 i lånt personbil. Samme dag hadde Statens vegvesen og politiet en større kontroll hvor alle biler og vogntog ble stansen ved Marstein.

Siden sunnmøringen aldri har hatt førerkort kunne han i kontrollen ikke framvise dette. Politiet fattet mistanke om ruspåvirket kjøring, og en test viste positivt på hasjisj.

Med bakgrunn i den positive rusprøven ble det i etterkant foretatt en ransaking av tiltaltes bolig. Funnene der gjør at retten finner det bevist at tiltalte også har solgt cirka 140 gram hasj til andre personer. Tiltalte har tilstått og erkjenner straffeskyld for alle punkt i tiltalen.

Retten mener det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot erverv og omsetning av narkotika, og mot ruspåvirket kjøring.

Kriminalomsorgen har funnet mannen egnet til gjennomføring av samfunnsstraff. Han dømmes til samfunnsstraff i 60 timer, med gjennomføringstid på 120 dager, i tillegg til 5.000 kroner i bot.