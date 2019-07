Nyheter

De unge tenåringsjentene har havnet i en tøff pulje og er nødt til å hente fram toppnivået sitt i de to siste innledende kampene for å ha noen som helst mulighet til å komme til A-sluttspillet

Det ble 1-3-tap for et godt Haugar-lag i åpningskampen. Det etter en prestasjon som trener Dag Næss mente var på det jevne. Det samme Haugar-laget tapte 0–2 for Kolbotn søndag kveld.

Varmt

– Det kan tyde på at Kolbotn er vel så gode som Haugar. Men vi må ikke glemme at Haugesund-klubben hadde møtt oss tidligere på dagen og hadde en kamp i beina. Det utgjør en vesentlig forskjell.

– Spesielt når det er så varmt og det blir så stor slitasje som det som er tilfelle i Norway Cup akkurat nå, sa Næss da det var tid for å oppsummere den første turneringsdagen i gigantturneringen.

Det kan bli så jevnt i denne puljen at målforskjellen blir avgjørende for hvem som får være med i A eller B-sluttspillet.

Dersom Åndalsnes slår Kolbotn så kan de to klubbene og Haugar ende opp med like mange poeng. Det er et fullt mulig scenario.

ÅIF-laget som for øvrig vant kretsens 13-årsserie i fjor, liker at de får tøff motstand. Jentene synes det er både inspirerende og utviklende at de får bryne seg på spillere som i utgangspunktet et bedre.

Målsetting

– Hvilke mål har J 14-laget til Åndalsnes satt seg i årets Norway Cup?

– På det sportslige plan handler det om å prestere opp mot vårt beste. Dersom vi klarer å ta ut potensialet så skal vi være fornøyde. Mer kan man ikke forvente. Deltakelsen her er også viktig for miljøet og det sosiale aspektet. Forhåpentligvis så er denne opplevelsen med og bidrar til at jentene fortsetter med fotball, sier trener Dag Næss.

Han er opptatt av å legge forholdene til rette for at flest mulig blir med lengst mulig. Det er et mål både for han og klubben.