Etterlengtet seier for Isfjorden/Langfjorden

Nyheter

Det sørget hardtarbeidende 2003 og 2004-modeller fra nedslagsfeltet til de to klubbene for. Seieren satt langt inne ettersom det ble et tett og tøft oppgjør. Det så lenge ut som det kunne bli 1–1 og poengdeling. Men et innøvd cornertrekk fem-seks minutt før full tid ga uttelling.