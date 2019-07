– Jeg ønsker å fjerne all tvil om min egen integritet

Nyheter

Medlemmene i Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) ble mandag informert i en e-post om at Ivar Brennhovd trekker seg fra vervet som styremedlem i organisasjonen. I samme e-post ble det også orientert om at Brennhovd har trukket seg fra andre lokale verv, inkludert styreverv i det lokale utviklingsselskapet Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS. E-posten var signert RRHs nytilsatte markedskoordinator Jorid Bjerkeset.