– Har vært en viktig ferdselsåre i flere tusen år

– Ja, utgravingene viser at det har vært stor bosettinger langs transportåren, flere enn det vi var klar over bare fem år tilbake. Dalen var sannsynligvis mer befolket enn i dag, forteller Kristoffer Dahle, prosjektleder for utgravingene som Møre og Romsdal fylkeskommune står bak.